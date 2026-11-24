El Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, realizará una jornada de Consulado Móvil en Lima, Perú, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, para acercar los servicios consulares a la comunidad venezolana residente en ese país.

El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco, informó que el operativo tendrá lugar en la sede de la Embajada de Venezuela en Lima y permitirá realizar la captación de datos biométricos para la emisión de nuevos pasaportes, así como la entrega de documentos que ya han sido emitidos.

Estamos acercando nuestros servicios consulares a la diáspora venezolana, siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada, @delcyrodriguezv.



Nuestro Consulado Móvil estará en Lima, Perú🇵🇪, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, como parte del proceso de normalización de… pic.twitter.com/nOtxaeb5Wx — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 24, 2026

«Estamos acercando nuestros servicios consulares a la diáspora venezolana, siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada, @delcyrodriguezv (Delcy Rodríguez)», expresó el ministro en un mensaje difundido en sus redes sociales.

En este sentido, reiteró el compromiso de acercar los servicios del Estado a los connacionales fuera del territorio nacional y señaló que estos operativos se extenderán progresivamente a distintos países, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la atención consular.

«Queremos acercar Venezuela a nuestra gente, allí donde estén», puntualizó el canciller e indicó que los detalles adicionales sobre esta jornada serán difundidos próximamente a través de los canales oficiales de la Cancillería venezolana.