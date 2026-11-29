El Consulado Móvil, activado en Lima, Perú, ya entregó 1.930 pasaportes entre el 26 y 29 de noviembre, donde acerca los servicios consulares a la comunidad venezolana residente en ese país.

A través de sus redes sociales, el consulado también informó que, en los primeros días, se agendaron 2.137 citas para la creación de nuevos pasaportes.

«El Consulado Móvil al 28 de noviembre completó la entrega del 50% de los pasaportes y agendó más de 2 mil citas para la fase de captación biométrica», indicó el consulado.

De igual forma, se anunció que la sala situacional del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) atendió 312 casos especiales con alta eficiencia.

Por su parte, la fase de captación biométrica se lleva a cabo con cita previa desde el 30 de noviembre al 5 de diciembre.

La jornada, detalló Cancillería, desde las ocho de la mañana en la Embajada de Venezuela en Lima.