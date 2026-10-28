Consulados de Perú e Italia ajustan atención en Caracas

El Consulado General de Perú en Caracas restableció sus funciones consulares en su sede habitual de la urbanización Altamira, en el municipio Chacao, como parte del proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Los usuarios de la delegación peruana podrán gestionar nuevamente visas de turismo y otras categorías migratorias a partir del 1 de noviembre, mientras que los servicios de pasaportes, DNI, registros civiles y escrituras públicas continuarán prestándose en sus horarios regulares.

Por su parte, el Consulado General de Italia en Caracas informó que la prestación de sus servicios se verá temporalmente limitada por motivos ajenos al control de la sede diplomática, por lo que suspendió las citas reservadas para pasaportes y Carta de Identidad Electrónica (CIE), las cuales serán reprogramadas posteriormente sin fecha definida aún.