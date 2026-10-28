Copei ratifica respaldo al diálogo nacional y propone mesas técnicas socioeconómicas

El partido Copei reiteró su respaldo a las conversaciones en la mesa de diálogo nacional y recordó su propuesta de abrir una mesa técnica enfocada prioritariamente en el ámbito socioeconómico para dar respuesta a las demandas del país.

Durante una rueda de prensa ofrecida este martes, el diputado y secretario general de la organización, Juan Carlos Alvarado, detalló las propuestas presentadas en los espacios de concertación, destacando la importancia de estos encuentros para el bienestar de la ciudadanía.

Al respecto, el dirigente enfatizó que «vemos con muy buenos ojos el desarrollo de esta mesa de diálogo y la posibilidad de que participen los actores principales para abordar las necesidades en materia económica y social».

Reconocimiento a las bases y al entorno regional

Alvarado resaltó el trabajo de articulación que vienen desarrollando las secretarías de comités de base en el territorio nacional.

Asimismo, envió un saludo al proceso democrático vivido en Brasil, expresando sus augurios de éxito para la agenda de entendimiento e institucionalidad, al tiempo que reafirmó el compromiso de la organización con la reconstrucción política interna de Venezuela.