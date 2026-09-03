Coromoto Godoy exalta rol de la mujer por la paz

La representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, Coromoto Godoy, participó en el Foro de Alto Nivel sobre la Aplicación del Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, espacio dedicado a resaltar el liderazgo de la mujer en la promoción de la paz mundial.

Durante la jornada, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, Godoy expresó que cualquier esfuerzo por consolidar la paz resulta infructuoso sin la participación plena, igualitaria y protagónica de las mujeres.

Resaltó que el liderazgo femenino en Venezuela abarca desde la organización comunitaria hasta altas responsabilidades de gobierno.

Asimismo, destacó que la articulación de las mujeres venezolanas permite consolidar la cohesión social, la cooperación y la solidaridad, elementos que abren camino hacia el bienestar colectivo.