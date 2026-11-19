Este miércoles cerró el plazo de prórroga para las postulaciones judiciales, de acuerdo con lo establecido por el comité conformado por 12 miembros de la sociedad civil y 11 diputados de la Asamblea Nacional.

Hasta el 12 de noviembre habían consignado sus credenciales más de 1.149 profesionales en la sede del Museo Boliviano en Caracas.

De ese total registrado hasta dicha fecha, 932 optan por cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 132 para la Inspectoría General de Tribunales y 85 para la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La próxima fase de ese proceso establece la etapa de impugnaciones, en la que se podrá objetar a uno o varios de los postulados. Una vez concluida esta fase, los impugnados tendrán un periodo para presentar sus descargos correspondientes.