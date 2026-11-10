Cumbre del Ombudsman aprueba propuesta de grupo de Jóvenes Defensoriales

En la XXXI Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), celebrada en Buenos Aires, Argentina, sus estados miembros aprobaron por unanimidad la propuesta presentada por Venezuela para crear el Grupo de Trabajo de Juventudes «Jóvenes Defensoriales».

Esta iniciativa, detalla la Defensoría del Pueblo en sus redes sociales, estará orientada a incorporar a las nuevas generaciones en las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos.

Durante su ponencia, la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, explicó que este espacio permitirá fortalecer la participación de las juventudes en el trabajo defensorial.

Este grupo, permitirá tomar la experiencia de las Brigadas Defensoriales, integradas por jóvenes y estudiantes universitarios que brindaron apoyo a las comunidades afectadas por los terremotos registrados en el país el pasado mes de junio.

«Este es un programa de cooperación que se plantea ante ustedes, que tuvo un punto de partida con ocasión a la catástrofe del 24 de junio de este año, del doble sismo. En ese momento, la situación de caos, pero al día siguiente estábamos conformando las brigadas defensoriales. Seis meses después hemos entendido que esas brigadas defensoriales llegaron para quedarse», puntualizó la Defensora del Pueblo en un material audiovisual difundido en redes sociales.

La propuesta busca establecer un espacio de participación juvenil dentro de la Federación, que permita sumar a las nuevas generaciones a las iniciativas de promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el ámbito iberoamericano.

«Jóvenes defensoriales vendría siendo como una segunda etapa ¿Qué es Jóvenes defensoriales? Es tratar de optimizar esa capacidad natural de los jóvenes para que lleven una prevención de los derechos fundamentales, es capacitarlos con diferentes lecciones de los países integrantes de la FIO en gestión de riesgo, alertas tempranas, convivencia pacífica», añadió.

Con la aprobación unánime de esta iniciativa, Venezuela incorpora a la agenda de trabajo de la FIO una propuesta dirigida a promover la participación de los jóvenes en las labores defensoriales y fortalecer su participación en la defensa de los derechos humanos en la región.