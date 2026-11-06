Debaten impacto de las sanciones en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

En la Universidad Nacional de Hidrocarburos (UNH) se llevó a cabo el Diplomado de Sanciones y el Factor Energético impulsado por el Observatorio Antibloqueo y encabezado por William Castillo, viceministro de Política Antibloqueo del Ministerio para Economía y Finanzas y Gabriela Jiménez Ramírez, directora general del Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética.

Durante su ponencia, reseñada en redes sociales, Gabriela Jiménez Ramírez analizó las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela desde 2015 y su impacto en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sncti), así como en el sector educativo.

La también rectora de la Universidad Nacional de las Ciencias Dr. Humberto Fernández-Morán señaló que las restricciones económicas incidieron en la disponibilidad de profesionales y docentes, por lo que destacó la necesidad de fortalecer los procesos de formación, impulsar semilleros científicos y recuperar las capacidades nacionales.

En este sentido, resaltó las experiencias de la Alianza Científico-Campesina, la recuperación de la biodiversidad agrícola, con iniciativas como el rescate de papas nativas, y el crecimiento del registro de patentes universitarias como expresiones de innovación desarrolladas desde los territorios.

Resaltó el acceso al conocimiento y a las herramientas tecnológicas como elementos fundamentales para el desarrollo nacional.

«La tecnología no tiene un destino inevitable. Puede democratizar el conocimiento o profundizar la desigualdad. Puede liberar o concentrar poder. Todo depende de quién la controla y para quién se desarrolla», señaló la doctora Gabriela Jiménez Ramírez en sus redes sociales.

De igual forma, planteó el debate sobre el acceso universal a la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y advirtió sobre los riesgos de concentrar el control de los datos, la infraestructura computacional y los modelos avanzados de inteligencia artificial en un reducido grupo de organizaciones.

«La ciencia no puede ser un privilegio corporativo. Debe ser un bien común, una herramienta de soberanía y un motor de dignidad humana», afirmó la rectora.

De igual forma, destacó la formación de talentos y el desarrollo de capacidades propias.

Garantizar la ciencia como derecho significa ponerla al servicio de la sociedad: de los consejos comunales, de la juventud, del empoderamiento productivo, tecnológico e industrial. Significa formar talentos, recuperar capacidades, desarrollar soluciones propias y asegurar que la innovación responda a las necesidades del pueblo y no únicamente a la lógica del mercado.

«La concentración del conocimiento y del poder es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Cuando unas pocas organizaciones controlan los datos, la infraestructura computacional y los modelos más avanzados de inteligencia artificial, también adquieren una considerable capacidad de influencia sobre la economía, la cultura y la información pública», puntualizó.