Defensa de Maduro pide desestimar cargos en EEUU argumentando inmunidad soberana

Las defensas de Nicolás Maduro y Cilia Flores, piden desestimar cargos en su contra en Estados Unidos bajo el argumento de la inmunidad soberana, según indica el archivo judicial digital.

El equipo legal encabezado por Barry Pollack cuestionó tanto la jurisdicción de los tribunales estadounidenses como la legalidad de la operación militar del pasado 3 de enero, que terminó con su traslado a Estados Unidos.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, entregó dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana y otra, en caso de que esa no prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.



«El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (…). Tiene derecho a ambas», indicó en el escrito.

Además, pidió cerrar el caso «con perjuicio», lo que impide en la práctica que pueda presentarse la misma acusación.

En la segunda moción, el abogado pidió la retirada del cargo de narcoterrorismo argumentando que el tribunal tampoco tiene jurisdicción y que no está formulado adecuadamente según la ley estadounidense.

El cargo «pretende acusar a un ciudadano extranjero» por una «conducta exclusivamente extranjera sin alegar adecuadamente el elemento jurisdiccional»; no establece su «intención de causar perjuicio a Estados Unidos, sus ciudadanos o sus intereses», y «no está dentro de la autoridad del Congreso para regular», escribió Pollack.

Se esperaba que Maduro solicitara hoy la inmunidad soberana, puesto que vencía el plazo fijado por el juez Alvin Hellerstein para que la defensa presentara sus argumentos.



Por su parte, la defensa de la esposa de Maduro, Cilia Flores, hizo la misma petición para que se desestimen los cargos en su contra argumentando que «comparte» su inmunidad soberana como primera dama de Venezuela.

El abogado de Flores, Mark Donnely, cita además otros casos en EE.UU. en los que prevaleció la inmunidad de esposas de jefes de Estado, como Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.





Plazo hasta el 2 de octubre



La Fiscalía de EE.UU. Tiene un plazo hasta el 2 de octubre para responder a estas mociones, previsiblemente en contra. Se tiene previsto que el 17 de noviembre avancen en las gestiones antes del juicio, que por el momento se realizará en junio de 2027.

Durante la audiencia de presentación de cargos, celebrada el 5 de enero, Nicolás Maduro se declaró inocente ante el juez en Nueva York, y denunció haber sido secuestrado y seguir siendo el Presidente de Venezuela.

“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui secuestrado en mi casa en Caracas”, dijo entonces ante el juez.