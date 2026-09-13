Delcy celebró 18° aniversario de la juventud del Psuv

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, conmemoró ayer el 18° aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela.

“Hay generaciones que no solo reciben un país: también asumen el compromiso de construirlo. Nuestra juventud del Psuv celebra 18 años de organización, participación y crecimiento, aportando sus sueños, su energía y su compromiso al presente y al futuro de Venezuela”, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Agregó un mensaje de aliento para los jóvenes que conforman esta organización política que impulsa la participación.

“A todos nuestros jóvenes, mi abrazo y reconocimiento. Sigan avanzando con alegría, convicción y esperanza, porque el futuro de nuestra Patria también se levanta con ustedes. ¡Feliz 18º aniversario a nuestra Jpsuv!”, exclamó.