Delcy llevará la voz de Venezuela ante la ONU

La presidenta Delcy Rodríguez viajará esta semana a Nueva York para participar en la 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se extenderá hasta el 28 de este mes, confirmó este domingo el Ministerio de Comunicación e Información.

En un audiovisual difundido en sus redes sociales, el despacho señaló que “Rodríguez llevará la voz de la nación al escenario mundial”, en el “tiempo que Venezuela renace en el mundo”.

“Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta. Venezuela ocupa su lugar.”, señaló.

La mandataria figura en el documento oficial como jefa de Estado (HS), y está previsto que su intervención se lleve a cabo el próximo 24 de septiembre.