Delcy ratifica despliegue nacional para fortalecer economía y atender a las comunidades

La presidenta Delcy Rodríguez reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional de desplegarse por todo el territorio venezolano para fortalecer la economía y atender a las comunidades. Asimismo, confirmó que este domingo 1 de noviembre comenzará la época navideña con un concierto y diversas actividades culturales para la familia.

“Bueno, acabamos de terminar nuestra reunión de todos los lunes, buen balance para la semana, planificando para lo que viene, ya nos preparamos para recibir este domingo la Navidad en Venezuela y nosotros desplegados por todo el país en el renacer productivo”, comentó la mandataria.

Durante la jornada se inauguraron unidades de atención integral a la mujer. Rodríguez destacó la importancia de garantizar la salud y protección de las venezolanas, señalando que cuentan con el respaldo del equipo gubernamental para su cuidado y acompañamiento permanente en todo el país.

La mandataria anunció la preparación para el Mes Violeta en noviembre, dedicado a la erradicación de la violencia de género. Señaló que junto a la Asamblea Nacional se desplegarán mecanismos para escuchar y proteger a las víctimas, garantizando el apoyo institucional del Estado venezolano.

Rodríguez estuvo acompañada del jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez y del ministro para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Rodríguez estuvo acompañada del jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez y del ministro para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.



El pasado 8 de octubre, la presidenta de la República decretó el inicio de la Navidad para el próximo primero de noviembre, como parte del fortalecimiento de la producción en el país.

El anuncio lo realizó durante la instalación de la 82º Asamblea Anual de Fedecámaras, donde la mandataria nacional afirmó que “se activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y las venezolanas”.

La Presidenta afirmó que el país pasó la página de la violencia “porque el espíritu de Venezuela lo que quiere es trabajar en conjunto para superar las dificultades y garantizar un futuro de prosperidad y desarrollo”.