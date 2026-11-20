La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó el crecimiento del emprendimiento en Venezuela y los avances del programa Emprender Juntos, durante la conmemoración del quinto aniversario del Motor Emprendedor y de esta iniciativa.

En su intervención, la jefa de Estado recordó que el impulso al emprendimiento comenzó a tomar fuerza durante la pandemia de Covid-19, cuando las familias venezolanas desarrollaron diferentes actividades económicas.

«En el equipo económico dijimos: aquí hay un fenómeno que tenemos que entender, porque es un fenómeno económico donde las familias se unen para dar respuesta a la situación económica particular, familiar, pero también para ayudar a la comunidad, para aportar a la sociedad», expresó la mandataria nacional durante la jornada, transmitida por Venezolana de Televisión.

La jefa de Estado recordó que en 2021 se dio un impulso institucional a esta actividad mediante la Ley para el Emprendimiento y posteriormente se desarrolló el programa de las 4F: formación, formalización, financiamiento y feria, como mecanismos para fortalecer las iniciativas productivas y facilitar la comercialización de sus productos.

En ese proceso, destacó la articulación con las cadenas de distribución y comercialización, la incorporación de espacios en anaqueles para los productos nacionales y el apoyo del comercio electrónico. También mencionó la creación del Fondo Nacional del Emprendimiento (Fonaem).

En este sentido, señaló que Emprender Juntos cuenta con casi 2,4 millones de emprendedores y emprendedoras, de los cuales cerca del 90% ha recibido financiamiento, principalmente a través de la banca pública y el Fondo Nacional del Emprendimiento, así como indicó que el 70% de los emprendimientos registrados corresponde a jóvenes, mientras que el 64% está liderado por mujeres.

La presidenta Delcy Rodríguez reconoció a quienes han mantenido sus iniciativas productivas en Venezuela y destacó su confianza en el desarrollo nacional.

«Los emprendedores y las emprendedoras de Venezuela fueron los que se quedaron acá porque creen en nuestro país, porque saben que podemos salir adelante en un renacer de una Venezuela que se reencuentra por un mejor futuro», señaló, al tiempo que resaltó el carácter familiar de muchos emprendimientos y su contribución al mejoramiento de los ingresos de los hogares.

Al respecto, consideró que la participación de distintos integrantes de las familias ha sido fundamental para consolidar estas actividades económicas durante los últimos cinco años.

Presidenta Delcy Rodríguez celebra quinto aniversario del Motor Emprendedor y el programa Emprender Juntos / Foto: Prensa Presidencial

Presidenta Delcy Rodríguez celebra quinto aniversario del Motor Emprendedor y el programa Emprender Juntos / Foto: Prensa Presidencial

Presidenta Delcy Rodríguez celebra quinto aniversario del Motor Emprendedor y el programa Emprender Juntos / Foto: Prensa Presidencial

Presidenta Delcy Rodríguez celebra quinto aniversario del Motor Emprendedor y el programa Emprender Juntos / Foto: Prensa Presidencial

Presidenta Delcy Rodríguez celebra quinto aniversario del Motor Emprendedor y el programa Emprender Juntos / Foto: Prensa Presidencial

Presidenta Delcy Rodríguez celebra quinto aniversario del Motor Emprendedor y el programa Emprender Juntos / Foto: Prensa Presidencial

Presidenta Delcy Rodríguez celebra quinto aniversario del Motor Emprendedor y el programa Emprender Juntos / Foto: Prensa Presidencial

Presidenta Delcy Rodríguez celebra quinto aniversario del Motor Emprendedor y el programa Emprender Juntos / Foto: Prensa Presidencial

Innovación y la independencia tecnológica

La presidenta Delcy Rodríguez se refirió al desarrollo de las startups tecnológicas y a la importancia de fortalecer las capacidades nacionales en esta área, por lo que instruyó al canciller Oliver Blanco a trabajar para alcanzar el desbloqueo de las plataformas tecnológicas vinculadas con el acceso a la inteligencia artificial.

De igual forma, instruyó al ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil, y a la ministra del Poder Popular para Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, para el desarrollo de tecnologías propias.

«Que Venezuela pueda acceder sin ningún tipo de restricción ni bloqueo, que la juventud venezolana pueda acceder, pero que puedan acceder para tener un desarrollo propio, para que desarrollemos nuestras propias inventivas», afirmó, al tiempo que destacó el acompañamiento de instituciones educativas públicas y privadas en los procesos de formación de los emprendedores.

Recalcó que el bloqueo perpetrado contra la nación no impidió el desarrollo del aparato productivo, sino que impulsaron nuevas capacidades productivas en el país.

«El bloqueo no nos detuvo, no nos paralizó, sino que nos incentivó y nos dio mayor sabiduría con una gran paciencia para construir este presente que estamos viviendo hoy, pero inspirados en lo que va a ser el gran futuro de nuestro país», puntualizó.