Las mandatarias sostuvieron un diálogo cordial vía telefónica. Foto IG
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Delcy Rodríguez abre canal de retorno seguro de venezolanos desde Perú

La mandataria sostuvo una conversación cordial con su homóloga Keiko Fujimori a fin de restablecer la diplomacia bilateral

Randolph Borges
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La presidenta de la república Delcy Rodríguez, sostuvo este jueves una cordial llamada telefónica con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, a fin de abordar temas estratégicos de interés bilateral y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Durante el intercambio telefónico, la mandataria venezolana expresó sus mejores deseos a su par peruana en la conducción de su administración, ratificando el compromiso mutuo con la estabilidad política, la paz integral y el bienestar general del pueblo peruano.

Asimismo, la presidenta Rodríguez manifestó el interés primordial del Gobierno venezolano en articular y fortalecer los mecanismos bilaterales necesarios que garanticen un retorno seguro, ordenado y digno a los connacionales residenciados en territorio peruano.

En este sentido, la jefa de Estado destacó la importancia de optimizar la logística del Plan Vuelta a la Patria, programa bandera del Estado venezolano orientado a reincorporar a los ciudadanos al desarrollo económico, social y comunitario del país.

Con este acercamiento institucional, ambos gobiernos reafirman la disposición de sostener canales abiertos de diálogo e impulsar la cooperación regional en beneficio directo de sus respectivas poblaciones.

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