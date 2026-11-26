La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, activó este jueves el Plan Piloto de Atención Integral para adultos mayores, el cual se llevará a cabo en conjunto con la Cruz Roja, par la atención del pueblo.

La actividad se llevó a cabo en los espacios del Conjunto Residencial Jardín Bello Campo, en Chacao, estado Miranda, donde se realiza una jornada integral para los adultos.

En esta jornada, en la que participó el ministro del Poder Popular para la Salud, dr. Carlos Alvarado y Luis Manuel Farías Villanueva, presidente de la Cruz Roja Venezolana; se atienden este jueves a más de 100 personas de la tercera edad a través de servicios médicos.

En este sentido, la jefa de Estado manifestó la importancia de la atención de los adultos mayores, especialmente tras el doblete sísmico, donde las autoridades detectaron que en los edificios afectados, se encontraban adultos mayores en situación de vulneravilidad.

Esto, indicó, dio pie a la creación de un programa de atención para este sector en los edificios.

«Yo agradezco que, a través de las organizaciones, de las juntas de condominios; podamos llegar con el permiso de ustedes a sus casas y poder brindar atención integral», puntualizó la Mandataria Nacional.

De igual forma, agradeció a la Cruz Rojo por la realización de un protocolo que permitirá atender las vulnerabilidades de los adultos mayores y así poder brindar la atención médica que se necesita.

«Le he agradecido realmente a la Cruz Roja, porque en el marco del principio de cooperación con los poderes públicos venezolanos, la Cruz Roja venezolana se ha incorporado con sus voluntarios, le agradezco a los voluntarios de la Cruz Roja (…) que los vimos también sin descanso en el doble terremoto, en La Guaira (…) y que hoy se suman a este programa», aseveró.

Durante la jornada, la presidenta Delcy Rodríguez solicitó incorporar a los circuitos de abuelos y abuelas y al programa Emprender Juntos a este plan piloto, para así poder dar «financiamiento a adultos mayores que quieran tener algún tipo de emprendimiento en algo que llaman la economía plateada».

Refirmó el compromiso del Gobierno Nacional de fortalecer el sistema de salud público y privado para poder brindar toda la atención necesaria a este sector vulnerable del país.

«Así como las puertas de sus casas están abiertas, las puertas de nuestro corazón están dedicadas a ustedes para darle mayor felicidad a los adultos mayores, dar lo que se merecen», aseveró.

Cabe recordar que, en esta jornada, se dispuso de un área de registro y recepción e identificación de los adultos mayores, así una sala de espera sensibilización de riesgos y prevención de enfermedades, además de brindar consultas médicas evaluación diagnóstico y tratamiento la estación de salud mental y apoyo psicosocial así como un área de farmacia dispensación y orientación, distribución de artículos de higiene y un área de café comunitario.

Firma de acuerdo de cooperación



Durante la jornada y con el propósito de fortalecer la atención integral de los adultos mayores, se realizó la firma del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Ministerio para la Salud y la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja.



La firma del acuerdo estuvo encabezada por el ministro para la Salud, Dr. Carlos Alvarado y el presidente de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja Venezolana, Luis Manuel Farías, este último agradeció el impulso de esta iniciativa integral y puso a disposición el talento humano de la institución para acompañar las jornadas de asistencia médica en el país.



“Cuente con la vocación de servicio de los voluntarios de la Cruz Roja, con los más de 4.000 voluntarios que están desplegados por toda Venezuela para apoyar en esta tarea tan importante y de la cual estamos muy orgullosos de acompañarlos”, aseveró Farías.



Asimismo, Farías destacó el compromiso ético de la institución con el resguardo de quienes representan gran parte de la historia de Venezuela



“Desde la Cruz Roja Venezolana somos fieles creyentes que las sociedades también se miden por cómo cuidan a las personas que se han dedicado a construirlas. Y nuestros adultos mayores son nuestra identidad, nuestra memoria y gran parte de la historia de nuestro país. Así que creemos que cuidarlos es también un deber moral que tenemos”, puntualizó.

Con esta alianza estratégica, se suman esfuerzos para fortalecer la protección social, el acompañamiento y el acceso oportuno a la salud de los adultos mayores venezolanos