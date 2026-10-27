Delcy Rodríguez al pueblo: Gracias por tanta resistencia digna

«Gracias por tanta resistencia digna de ustedes. Gracias por defender la democracia en Venezuela. Gracias porque el protagonismo y la participación es de ustedes», expresó la mandataria nacional a su salida de la inauguración de la Fundación Cardiovital Corazón Te Quiero, ubicada en el municipio Guacara, estado Carabobo. Con estas palabras de reconocimiento al pueblo campesino y comunero del estado Carabobo, y acompañada del gobernador de la entidad, Rafael Lacava, la presidenta Delcy Rodríguez encabezó un acto público donde fijó posición sobre el curso de las negociaciones políticas en el país y la responsabilidad de la dirigencia frente a las necesidades cotidianas de del pueblo.

«Eso no se los va a quitar nadie, nadie», dijo al referirse al protagonismo que ha llevado a cabo el pueblo en todo este proceso de resistencia. «Mi compromiso con ustedes es decirles que no permitiré que nada ni nadie perturbe a Venezuela, que nada ni nadie venga a perturbar la tranquilidad de este país, ni nos saque de nuestro rumbo de crecimiento económico», porque se trata del porvenir de Venezuela.

La mandataria también soltó una advertencia: » Y quienes se creen Dios o quienes se crean por encima de Dios, ahí hay una justicia divina, porque Dios es uno solo y nosotros nos consagramos a Dios en fe y oración. Y esa fe y oración es para el bienestar de nuestro pueblo».

Del diálogo a la solución de problemas reales

Durante su discurso, la Jefa de Estado también destacó sus recientes reuniones con representantes parlamentarios de diversas tendencias, subrayando la necesidad de garantizar la estabilidad antes, durante y después de cualquier contienda electoral.

«Yo recientemente recibí a la representante de la Asamblea del 2015 y al presidente del Parlamento venezolano y le dije: está bien el diálogo político, está bien la convivencia política, están bien las garantías políticas para todos. La elección que se haga en Venezuela debe ser una elección para resolver problemas, no para convertirse en un problema. Y que gane el que gane, y el que pierda, sus garantías sean respetadas», afirmó.

Sin embargo, la mandataria enfatizó que el debate político no puede quedarse en acuerdos formales entre cúpulas, sino que debe impactar de forma directa en el bienestar socioeconómico de la población e insistió en que el entendimiento entre los actores políticos debe traducirse en soluciones concretas para la salud, la educación, los salarios y los servicios públicos para la población.

«Y otra cosa es el trabajo junto a la gente para saber sus necesidades en salud, en educación, en alimentación, en servicios públicos, en hospitales. Hay una gran diferencia y es la responsabilidad que yo exijo de los políticos y las políticas de este país, que se sienten en la mesa de diálogo a hablar del bienestar de nuestro pueblo», expresó la mandataria.

Recuperación del oro en el exterior para salarios y servicios

La presidenta planteó una exigencia concreta sobre los activos del Estado retenidos en el exterior, señalando que la mesa de entendimiento debe dar pasos hacia la recuperación de dichos fondos para el beneficio directo de las trabajadoras y trabajadores venezolanos.

«Hay algo más allá que la mesa de diálogo debe llevar a cabo: es solucionar los problemas de la gente. ¿Dónde está el oro de Inglaterra? Que nos regresan el oro de Inglaterra para el salario de los trabajadores, para el sistema eléctrico, para los hospitales. A eso es a lo que yo me refiero, que el entendimiento político debe traducirse en la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas», concluyó Rodríguez.