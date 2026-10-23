Delcy Rodríguez anuncia acuerdo con la Mesa de Diálogo para liberar el oro en Inglaterra

La presidenta Delcy Rodríguez, resaltó los avances de las mesas de diálogo entre el Gobierno nacional y la Asamblea Nacional (AN) de 2015, donde destacó como uno de los puntos más relevantes el acuerdo para la liberación del oro venezolano en Inglaterra. Este anuncio lo hizo luego de reunirse con el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez y la representante de la AN 2015, Dinorah Figuera.

La mandataria anunció «la reforma del sistema de justicia y algo muy importante fue un acuerdo para la liberación del oro que está en Inglaterra y que ese oro pueda ser empleado para la recuperación post terremoto de junio 2026», indicó Rodríguez.

En ese contexto, la Jefa de Estado reafirmó la importancia de la concertación entre las partes. «Ponerse de acuerdo para avalar y seguir estos caminos en distintos ámbitos es fundamental».

«Yo saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en estas mesas de diálogo, para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos, para todos los partidos políticos, para quienes creen en la política como un mecanismo de ejercicio para beneficiar a la población», sostuvo.

Rechazo a la violencia

Por otra parte, la presidenta contrapuso estos consensos a las acciones de sectores opuestos al entendimiento institucional. «Todavía hay grupos muy, muy pequeños que se resisten (…) creen que incendiando, pretendiendo incendiar al país, cerrando calles es la vía para que Venezuela salga adelante».

Frente a esas posturas, la Jefa de Estado reconoció el trabajo de las delegaciones en la búsqueda de soluciones. «Yo reconozco a venezolanos de bien que desde este diálogo impulsan cambios y transformaciones necesarias».

De igual manera, la mandataria reafirmó el compromiso de trabajo conjunto. «Pero también reconozco que en su conjunto quieren trabajar».

La mandataria nacional confirmó la continuidad de las jornadas de trabajo entre las delegaciones. La próxima ronda de negociaciones se realizará en el mes de noviembre.

Cabe recordar que este jueves, la presidenta Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con las delegaciones del Gobierno nacional y de la Asamblea Nacional de 2015 para la Mesa de Diálogo.

La reunión contó con la presencia del jefe de la representación gubernamental, Jorge Rodríguez, y la coordinadora por parte del parlamento de 2015, Dinorah Figuera.

Las delegaciones presentaron el balance del tercer ciclo de conversaciones desarrollado en Caracas. Estas jornadas de trabajo sumaron seis días de actividad con dos sesiones plenarias y quince reuniones entre los sectores participantes.

Durante la actividad en el Palacio de Miraflores, los voceros continuaron la revisión de la agenda institucional. La dinámica de diálogo busca la consolidación de acuerdos para la estabilidad política de la nación.