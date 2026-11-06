Delcy Rodríguez anunció lineamientos para formalizar y preservar la vida de los motorizados

Este viernes, la presidenta Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con la fuerza motorizada del país en el Palacio de Miraflores. Durante la reunión la mandatara anunció varios lineamientos con el fin de regularizar y preservar la vida de quienes conforman este sector.

Luego de escuchar las propuestas presentadas por los motorizados, Rodríguez destacó la importancia de regularizar a este gremio y así poder brindarle todo el apoyo necesario desde el Gobierno nacional. Esta tarea estará a cargo del el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, encargarse del Registro Único a nivel nacional «para formalizar al sector».

En ese mismo orden de ideas, Rodríguez destacó que cerca del 65% del sector motorizado no se encuentra formalizado, por lo que hizo énfasis en la importancia que tiene realizar este proceso.

Asimismo, la presidenta instruyó al ministro de Transporte, Francisco Garcés la creación de una escuela de formación, la cual cumplirá con los estándares internacionales.

«Yo quiero también decirles, que son un sector que están muy informalizado, tenemos que formalizar (…) cada persona que tenga una moto (…) el primer objetivo es preservar y salvar la vida «, destacó la mandataria y recalcó que «hay que tener responsabilidad» y para que esto sea posible «se crea la escuela de formación integral de motorizado en base a los estándares internacionales».

Otro de los lineamientos que apuntó la presidenta está la creación de «los kits de talleres mecánicos para motorizados», los cuales tienen como objetivo promover el emprendimiento en los jóvenes y así prestar el apoyo necesario a los conductores de dos ruedas.

Esta tarea, quedó a cargo del ministro de Juventud, Sergio Lotartaro, a quien le pidió «emprendimiento y apoyo» a este sector, para brindarle todo el apoyo que requieran.

Durante su intervención, la mandataria mostró su preocupación ante los índices tan altos de accidentes de tránsito en el sector motorizado y especialmente por la tasa de mortalidad.

«Traigo la preocupación que tenemos por la vida de los motorizados, porque ha tenido un incremento de jóvenes, de trabajadores, hay quienes tienen la moto como medio de movilidad», apuntó.

Beneficios a los motorizados

La presidenta Rodríguez, destacó que con la regularización de los motorizados se trabajará para que este sector reciba beneficios tales como en servicios de salud, espacios con baña, entre otros

«Tenemos que tener información sobre las normas, que exista también otro tipo de facilidades, como servicios, alimentación baños», explicó.

De igual manera, resaltó el papel que han cumplido los motorizados en la convivencia del país, como en los procesos de paz y democracia.

Asimismo, rechazó que existan algún tipo de discriminación hacía los motorizados por algunos sectores, ya que a su juicio eso también ha tenido incidencia en los accidentes de tránsito.