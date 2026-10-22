Delcy Rodríguez anunció que la Planta de Cilindros de Gas Comunal Ambrosio Plaza opera al 100%

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció la reactivación al 100% de la planta de cilindros de Gas Comunal ubicada en el municipio Ambrosio Plaza en Guarenas, estado Miranda.

La actividad contó con la presencia del presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez; la ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, entre otras autoridades.

Durante la inspección a la planta, la jefa de Estado manifestó que con esta reactivación se podrá alcanzar una producción anual de 397.000 unidades de gas.

«Es una planta que está recuperando su capacidad productiva al 100%. Estamos pasando de un 20% al 100%. Esto nos permitirá la producción de cilindros en 12 meses de 397.000 cilindros al año, lo cual nos va a permitir recuperar el parque de cilindros que hay en el país, pero también el encadenamiento productivo entre empresas del Estado», aseveró.

En este sentido, recordó que la empresa forma parte de un esquema de articulación entre empresas estatales, al recibir materia prima de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), específicamente bobinas de acero destinadas a la fabricación de los cilindros.

«¿Qué buscamos? Garantizar un precio más accesible directamente a la población, prestando, además, distintos servicios», indicó la mandataria nacional.

En este sentido, detalló que el servicio de distribución de gas contará con tres modalidades, enfocadas en la atención a domicilio, recarga de bombonas en estaciones de servicio y unidades itinerantes que podrán trasladarse a distintos lugares.

«Buscamos, a través de las distintas modalidades de servicio público, facilitar el acceso del gas al ciudadano», detalló.

La presidenta Delcy Rodríguez también se refirió a los objetivos del país en materia de exportación de gas licuado de petróleo (GLP) y a las negociaciones con mercados internacionales.

«Tenemos objetivos estratégicos para Venezuela, que Venezuela se convierta en un exportador de gas. En este caso, estamos exportando GLP a los Estados Unidos, a República Dominicana, a países del Caribe; ya estamos en negociación con países del Caribe, entre ellos Barbados e igualmente Colombia, para ofrecer no solamente la modalidad GLP, sino el gasoducto Antonio Ricaurte, sobre el cual ya estamos trabajando, tanto la empresa Ecopetrol de Colombia como PDVSA de Venezuela», puntualizó la mandataria venezolana.

Por la recuperación industrial de Venezuela

La jefa de Estado también destacó la recuperación de las capacidades productivas de las industrias públicas y privadas como parte de la estrategia económica nacional.

«Vamos a la recuperación industrial de Venezuela. En este camino para la recuperación de nuestro país, para buscar el desarrollo pleno de Venezuela, vamos a recuperar la plataforma industrial, tanto pública como privada. Eso lo hemos hablado mucho a través del Consejo Nacional de Economía con los sectores industriales», afirmó.

La mandataria agregó que la planta también fabrica partes y repuestos para cilindros y extintores de incendios, además de permitir la reposición de equipos dañados.

«Este es el camino que queremos para nuestra Venezuela, una Venezuela productiva, donde sus trabajadores están completamente comprometidos. Unidad nacional, donde las empresas del Estado estratégicas, como la CVG y PDVSA, están encadenadas para garantizar que podamos elaborar estas cisternas, que nos permitirán también reponer cisternas dañadas, cilindros dañados», señaló.

Cabe recordar que, esta planta tiene más de 60 años operando, cuenta con un área de 23.636 metros cuadrados, forma parte y es el corazón del circuito industrial de fabricación y renovación de cilindros y recipientes para el almacenamiento de gas licuado de petróleo de PDVSA Gas Comunal.