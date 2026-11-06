Delcy Rodríguez asiste a conmemoración de los 250 años de la independencia de EEUU

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, participó en una ofrenda floral en honor a la estatua de George Washington, ubicada en la Plaza Washington en El Paraíso, en Caracas, como parte de los actos de conmemoración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos (EEUU).

La jefa de Estado estuvo acompañada por la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Rivas; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez; el primer viceministro de Relaciones Exteriores, Yuri Pimentel; y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Por Estados Unidos estuvieron presentes el encargado de negocios de la embajada de ese país, John Barrett; el subsecretario adjunto para América del Sur de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Luis Méndez; el asesor principal de la Oficina de Finanzas Internacionales del Departamento del Tesoro, James C. O’Brien; el secretario adjunto interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp; y el asesor sénior de la Oficina del Secretario de Energía, Juan Pablo Varela.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la mandataria nacional destacó vínculos históricos entre ambas naciones, al cumplirse este año 191 años de relaciones diplomáticas.

Consideró que la recuperación de la Plaza Washington representa un reconocimiento a la historia de ambas naciones.

«Esta reinauguración de la plaza, homenaje a un líder de la independencia, a un padre fundador, al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, es un sentido homenaje a su liderazgo, es un sentido homenaje al legado histórico que dejó para los Estados Unidos», expresó.

La mandataria venezolana también destacó la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones la historia de Venezuela y los héroes independentistas, pero también «reconocer a los héroes de otras naciones».

«Simón Bolívar vio en su gesta independentista, emancipadora, vio un camino también para los pueblos de nuestra América, de ser pueblos independientes, soberanos», añadió.

Rodríguez extendió sus felicitaciones al pueblo estadounidense por el aniversario de su independencia y reiteró el valor de reconocer las figuras históricas de otras naciones.

«Nos unimos al júbilo de los Estados Unidos por sus 250 años de independencia, pero también por rendir homenaje a un padre fundador como lo fue el presidente George Washington», afirmó.

Por su parte, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, destacó las similitudes históricas entre George Washington y el Libertador Simón Bolívar y señaló que ambas figuras representan referentes de los procesos de independencia de sus respectivos países.

«Nosotros tenemos que ver con orgullo esa estatua de George Washington, que fue nuestro libertador, nuestro líder, muy parecido a Simón Bolívar», señaló el diplomático.

Barrett también recordó que en mayo de 2026, Doug Burgum, Secretario del Interior de los Estados Unidos, participó en la inauguración de una estatua de Simón Bolívar en Washington, como parte de los reconocimientos históricos compartidos entre ambas naciones.

«Aquí estamos recordando a estas dos personas, a estas dos figuras que realmente unen la nueva amistad entre los Estados Unidos y Venezuela», expresó.

El representante diplomático agradeció a la presidenta Rodríguez y al vicepresidente sectorial para Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, por los trabajos de recuperación del espacio público.