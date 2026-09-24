Jorge Rodríguez: Delcy alzó la voz del pueblo en la ONU

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la presidenta Delcy Rodríguez alzó la voz del pueblo venezolano durante su intervención en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Rodríguez señaló que la nación caminó unida para elegir la esperanza en este nuevo tiempo político guiado por la verdad y la justicia.

“Saludamos fervorosamente el discurso de la presidenta Delcy Rodríguez en la ONU. Alzó la voz del pueblo venezolano, que renace, que camina unido como una sola nación que decidió, después del dolor, elegir la esperanza”, expresó el jefe del Parlamento en sus redes sociales.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional y rector de la Universidad Nacional de las Comunas, Jorge Arreaza, destacó que la mandataria planteó con claridad en el organismo multilateral la ruta hacia la despolarización política y la recuperación económica. Asimismo, exhortó a la dirigencia a asumir esta oportunidad con madurez.

“Delcy es garantía de seguridad energética, precios asequibles y sostenibilidad”

Entretanto, el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, también se sumó a las felicitaciones hacia la mandataria tras su intervención en la Naciones Unidas. “Saludo la histórica intervención de nuestra presidenta Delcy Rodríguez ante la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde reafirmó ante el mundo la importancia de garantizar la seguridad energética, precios asequibles y sostenibilidad”. Obregón añadió que Venezuela tiene mucho que aportar al futuro energético global y que los trabajadores de la estatal petrolera Pdvsa, asume plenamente ese compromiso con una tarea clara: seguir produciendo, recuperar capacidades y convertir nuestros recursos en una fuerza motora para el desarrollo de Venezuela y el bienestar del pueblo, aseguró.

Por otro lado, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, resaltó la ratificación del ejercicio democrático al recordar que en el país habrá elecciones. De igual forma, el Partido Socialista Unido de Venezuela reafirmó el compromiso histórico del país con la paz, el entendimiento y el rechazo a la violencia.

Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática

Este 23 de septiembre, la presidenta Delcy Rodríguez expuso la ruta de transformación democrática e innovación institucional que ha emprendido el país, reafirmando la postura soberana del Estado venezolano y su compromiso histórico con el multilateralismo, la estabilidad política y la paz regional.

“Por eso quiero anunciar y reafirmar con precisión ante ustedes los pilares de este proceso. Primero, una reforma jurídica ordenada. Venezuela ha emprendido un proceso de revisión institucional para fortalecer el funcionamiento del Estado y poder brindar la seguridad jurídica que no solo los inversionistas nacionales e internacionales necesitan, sino también nuestros ciudadanos, que no se sientan atropellados por un poder arbitrario, sino que esté a su servicio”, fue parte del discurso de la mandataria.

Delcy finalizó su potencia en la ONU expresando que la “bandera más grande para mostrar al mundo y para mostrar de lo que somos capaces los venezolanos de bien, dignos y con moral histórica para seguir adelante”.