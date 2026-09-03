Delcy Rodríguez encabeza reunión de trabajo con alcaldes, gobernadores y alto mando político

Este jueves, la presidenta Delcy Rodríguez encabeza una reunión de trabajo con los alcaldes, gobernadores y el alto mando político del país, con el fin de coordinar planes de acción en todo el territorio nacional.

Asimismo, se prevé que en el encuentro se le de continuidad a las acciones propuestas en el Consejo Federal del Gobierno y supervisar en avance de las mismas.

En la reunión se tiene previsto discutir temas de interés municipal y estadal, con el fin de beneficiar a la población.

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