Delcy Rodríguez encabeza reunión de trabajo con alcaldes, gobernadores y alto mando político
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Política

Delcy Rodríguez encabeza reunión de trabajo con alcaldes, gobernadores y alto mando político

Se tiene previsto que en el encuentro se revisen las acciones y propuestas realizadas en el Consejo Nacional del Gobierno

Yusleny Morales

Este jueves, la presidenta Delcy Rodríguez encabeza una reunión de trabajo con los alcaldes, gobernadores y el alto mando político del país, con el fin de coordinar planes de acción en todo el territorio nacional.

Asimismo, se prevé que en el encuentro se le de continuidad a las acciones propuestas en el Consejo Federal del Gobierno y supervisar en avance de las mismas.

En la reunión se tiene previsto discutir temas de interés municipal y estadal, con el fin de beneficiar a la población.

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