Delcy Rodríguez está incluida en la lista de oradores de la Asamblea General de ONU

La presidenta Delcy Rodríguez está incluida en la lista oficial de los jefes de Estado y de Gobierno que darán un discurso durante el debate del 81° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realizará del 22 al 28 de septiembre en la ciudad estadounidense de Nueva York.

La mandataria figura en el documento oficial como jefa de Estado (HS), y está previsto que su intervención se lleve a cabo el próximo 24 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido, Rodríguez hablará en el segundo turno del debate general, que va desde las 3:00 pm hasta las 9:00 pm, luego de las intervenciones de los representantes de Uruguay y Senegal.

En este 81° período de sesiones, el tema principal es «Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos».

Se espera que a este encuentro acudan más de 190 líderes mundiales, entre ellos 98 mandatarios y 44 jefes de Gobierno, quienes abordarán temas como la paz, la seguridad, el cambio climático, la gobernanza de la inteligencia artificial, entre otros.