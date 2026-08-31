Delcy Rodríguez evalúa avances del Plan Venezuela Renace junto a la dirección nacional del Psuv y la Jpsuv

La presidenta Delcy Rodríguez lideró, este lunes, una importante reunión de trabajo con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la Juventud del partido (Jpsuv).

Durante el encuentro, se evaluaron los avances del Plan Venezuela Renace, iniciativa orientada a la reconstrucción y rehabilitación integral de las viviendas e infraestructuras afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.



Cómo se recordará, este plan prioriza la atención directa a las familias, principalmente en el estado La Guaira, pero amplía su acción a todos los territorios afectados.



Asimismo, revisaron los preparativos para la consulta popular del próximo 18 de octubre. Este mecanismo busca consolidar la participación protagónica de los circuitos comunales en la gestión de proyectos territoriales, permitiendo así que las propias comunidades prioricen, aprueben y ejecuten los recursos asignados para su desarrollo.

Recientemente, el PSUV ratificó, mediante un comunicado oficial, su respaldo a los anuncios de la presidenta Delcy Rodríguez sobre el acuerdo energético suscrito con el gobierno de los Estados Unidos.