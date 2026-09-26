Delcy Rodríguez evalúa planes productivos y organización comunal en Petare

Durante una visita a la comuna Gran San Blas de Petare, estado Miranda, la Presidenta Delcy Rodríguez destacó los avances de los programas de alimentación, la producción agropecuaria nacional y la organización comunitaria de cara a la próxima consulta del 18 de octubre.

En su visita, la jefa de Estado recorrió proyectos de la comuna, entre ellos el abasto, la sala de gobierno comunal, la potabilizadora y el mercado a cielo abierto, donde constató la distribución de alimentos a precios accesibles para las familias venezolanas.

“Es un extraordinario programa social porque los mercados cielo abierto llevan los alimentos, cereales, vegetales, proteína animal, proteína del mar a precios muy accesibles para nuestro pueblo”, expresó la Mandataria Nacional en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

En este sentido, destacó que entre las iniciativas se encuentran proyectos dirigidos a la juventud, particularmente en el área textil, además de propuestas productivas y relacionadas con los servicios.

La Presidenta Delcy Rodríguez reiteró su llamado a la participación en la Consulta Popular prevista para el 18 de octubre y vinculó este proceso con el desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento de los programas de alimentación.

Por otra parte, informó sobre un crecimiento de 4,19 % de la producción agropecuaria durante el año, en comparación con el período anterior, con avances en los sectores vegetal, animal y pesquero y destacó la importancia de que los avances económicos se traduzcan en beneficios para la población y los trabajadores, y subrayó la vinculación entre la producción nacional y los programas de alimentación.

«Todo lo que se haga en el ámbito económico debe ser para beneficiar a nuestro pueblo, beneficiar a los trabajadores, a las trabajadoras», sostuvo.

Venezuela como pueblo de paz

Durante sus declaraciones, la presidenta Delcy Rodríguez destacó su participación en la 81º Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde alzó la voz del pueblo venezolano y reiteró su llamado a la paz y la tranquilidad.

“Venezuela es un pueblo de paz, que Venezuela quiere paz, quiere tranquilidad, tiene desarrollo y quiere garantizar el futuro para nuestros niños y para nuestras niñas”, expresó.