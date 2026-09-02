Delcy Rodríguez: habrá elecciones en la medida en que Venezuela esté preparada para ello

La presidenta Delcy Rodríguez afirmó este miércoles que «habrá elecciones en la medida en que Venezuela esté preparada para ello», y enfatizó que en Venezuela existe una Constitución firme con un sistema electoral y democrático claramente establecido. Aclaró que no le corresponde fijar fechas, pero aseguró que se ha trabajado incansablemente desde principios de año para garantizar la convivencia democrática.

«Lo primero que te tengo que decir es que en Venezuela hay una constitución y hay un sistema electoral y democrático previsto en la constitución (…) Lo segundo es que yo no fijo fecha, pero te puedo decir que sin descanso, desde el mes de enero, lo primero que hice fue llamar a la convivencia democrática, porque el camino que había tomado Venezuela no era un tema de elecciones».

En su intervención junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, la jefa de Estado cuestionó las dinámicas políticas de sectores extremistas al señalar «el camino donde el extremismo no ve beneficio en estos tremendos acuerdos energéticos», así como «el camino donde la intolerancia se impuso en las relaciones» y «donde el odio no permite ver al otro».

Asimismo, reiteró la necesidad prioritaria de que se levante de manera definitiva el sistema de sanciones internacionales contra la nación, argumentando que esto permitirá el pleno desarrollo de la economía venezolana y el bienestar social sin ningún tipo de trabas. «Seguimos trabajando con las autoridades para que definitivamente se levante el sistema de sanciones y Venezuela, la economía venezolana, el desarrollo social de Venezuela, pueda darse sin ninguna dificultad».