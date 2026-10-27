Delcy Rodríguez: hay quienes están hambrientos de poder

Durante la inauguración de la Escuela de Liderazgo Campesino “Ezequiel Zamora” en Aragua, la presidenta contrapuso los proyectos de desestabilización frente al esfuerzo de recuperación nacional y llamó a defender la convivencia democrática.

La presidenta Delcy Rodríguez aseguró que existen sectores políticos que recurren al espectáculo e impulsan la desestabilización en su aspiración de acceder a la conducción del Estado. Ante esta postura, la mandataria aseveró que la gestión gubernamental no responde a apetitos personales o electorales, sino al compromiso de servicio público y al desarrollo productivo del país.

«Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismo, todo tipo de show por el poder. Nosotros no estamos aquí por el poder, estamos para servir al pueblo, estamos para construir junto al pueblo, estamos para acompañar a Venezuela en su crecimiento, en su prosperidad», enfatizó la mandataria nacional frente a los liderazgos campesinos congregados en la entidad aragüeña en el acto inauguración de la Escuela de Liderazgo Campesino “Ezequiel Zamora».

En su intervención, Rodríguez circunscribió las acciones del Ejecutivo en un marco amplio de reconciliación y llamado a la institucionalidad.Al respecto,hizo referencia a la ley de amnistía, orientada a pacificar el escenario político y exhortó a los grupos de oposición radical a abandonar definitivamente las vías violentas.

“Ustedes saben que en este proceso donde nosotros hemos llamado a la convivencia democrática, a la paz, se aprobó una ley de amnistía, porque yo aspiro a que los sectores radicales abandonen para siempre la violencia” , sentenció..

Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional frente al impacto de las sanciones

Al abordar los desafíos en materia de servicios públicos, la Jefa de Estado contrastó los efectos de las acciones de protesta violenta con el esfuerzo técnico requerido para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), fuertemente impactado por las coercitivas unilaterales.

«Les he dicho: no he visto un solo megavatio incorporado al sistema eléctrico nacional, tan golpeado por el bloqueo, por quemar un caucho; pero los invito sí a trabajar por recuperar el sistema eléctrico, donde lo hacemos sin descanso. Mi reconocimiento a los trabajadores de Corpoelec. Pronto ustedes van a verlo, pronto van a ver alivio a un país que ha sido tan golpeado por las sanciones que pidieron sectores radicales de Venezuela. No queremos eso para el país», reiteró.

Para finalizar, la presidenta ratificó que la prioridad del Estado es preservar la estabilidad interna e impedir injerencias externas que obstaculicen la recuperación económica.Formuló un llamado directo a los trabajadores del campo para enfocar sus esfuerzos exclusivamente en la productividad y la soberanía.

«Lo más sagrado es que nadie se entrometa, ni nada ni nadie, en este proceso, por la tranquilidad, por la estabilidad, por la prosperidad, por el crecimiento económico de nuestra patria. Y ahí yo los llamo a ustedes, hombres y mujeres que labran la tierra, los llamo a construir ya sembrar el futuro… miremos al frente, al futuro, y veamos la fortaleza de las montañas de Aragua, veamos el horizonte en las costas de Aragua, y sepamos que el porvenir de Venezuela está escrito en el pedestal de la gloria y de la potencia Venezuela”, concluyó.

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