Delcy Rodríguez impulsa reforma parcial de la Ley contra el Odio para fortalecer la convivencia ciudadana

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, solicitó este martes a la Asamblea Nacional (AN), trabajar en una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con el fin de avanzar hacia una nueva etapa de la convivencia ciudadana en el país.

«He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación», reza la carta remitida por la jefa de Estado al presidente de la Asamblea Nacional.

La mandataria manifestó en la carta que con el impulso de esta reforma, se busca «abrir nuevos espacios para el reencuentro entre los venezolanos y promover la tolerancia a la diversidad en pleno respeto a la dignidad humana».

En el documento, la mandataria venezolana explica que la reforma solicitada «tiene por objeto avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo, como parte de las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional para transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el reencuentro y convivencia democrática entre las venezolanas y venezolanos».

En este sentido, solicitó al presidente de la Asamblea Nacional considerar con «carácter de urgencia» esta iniciativa.

«Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la Nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia», señala el texto.

A continuación, el texto completo de la misiva:

Caracas, 28 de septiembre de 2026

Diputado

JORGE RODRÍGUEZ GÓMEZ. Presidente de la Asamblea Nacional

Tengo a bien dirigirme a usted, en la oportunidad de extenderle un cordial saludo y, al mismo tiempo, solicitar a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia , publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 41.276, de fecha 10 de noviembre de 2017.

La reforma solicitada tiene por objeto avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo, como parte de las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional para transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el reencuentro y convivencia democrática entre las venezolanas y venezolanos..

Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la Nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia..

Sin otro particular al que hacer referencia y reiterándole mis sentimientos de alta estimación y consideración, queda de usted.

Atentamente,

DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ

Presidenta (E) de la República