La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró este domingo el Paseo de la Fama del Beisbol Venezolano en la avenida Lecuna de Caracas, un espacio de 14 mil metros cuadrados dedicado a honrar a la selección nacional que se tituló campeona en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Durante el acto, en el que también hizo entrega de los anillos de campeones a los peloteros y al cuerpo técnico, la mandataria presenció la develación de las estrellas y los monolitos realizados en homenaje a los protagonistas de la gesta deportiva del pasado 17 de marzo.

Rodríguez explicó que la obra cumple con un deseo expresado por los propios jugadores tras alcanzar el título mundial: «La noche del 17 de marzo, en llamada con el mánager campeón Omar López y con el capitán del equipo, Salvador Pérez, nos pidieron algo que querían nuestros jugadores campeones: querían una estrella con su nombre en un paseo. Aquí está el Paseo de la Fama dedicado a nuestros campeones, a su familia, a sus padres, a sus esposas, a sus hijos, por lo que representaron en la historia de Venezuela».

La jefa de Estado resaltó el impacto de aquella victoria en la unión nacional: «Ese día, 17 de marzo, trajeron una gran alegría y felicidad al pueblo venezolano, y se levantó una sola bandera, sin apellido, pero con una gran emoción y con una gran felicidad que trajeron a nuestra patria. Yo quería decirles a los campeones: ¡gracias! Escribieron ustedes una historia».

Centro de alto rendimiento

En medio de la celebración, la presidenta anunció una nueva obra de infraestructura deportiva para el desarrollo de las próximas generaciones de peloteros: «Quiero anunciar en este Paseo de la Fama, que lleva una estrella luminosa con el nombre de nuestros campeones, la construcción de un centro de alto rendimiento para el béisbol en nuestro país, para que nuestros jugadores no tengan que ir a otras latitudes, sino que se formen y entrenen en Venezuela».

La ceremonia contó con la asistencia de embajadores acreditados en el país, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y el comisionado de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), Rob Manfred. Sobre la histórica visita del ejecutivo estadounidense y la reunión sostenida previamente en el Palacio de Miraflores, Rodríguez manifestó: «Hemos recibido por primera vez en la historia de nuestros países a Robert Manfred, comisionado de las Grandes Ligas de los Estados Unidos. ¡Bienvenido, Robert! Hemos tenido un encuentro muy productivo. Agradezco al encargado John Barrett por lo que hemos conversado en aras de la agenda del béisbol en Venezuela y de lo que puede ser el reforzamiento del béisbol Venezuela-Estados Unidos».

Al cierre de su discurso, y antes de que los campeones iniciaran su caravana junto a la afición hacia el Estadio Monumental Simón Bolívar, la mandataria solicitó proyectar un video narrado por el reconocido comentarista deportivo Ernesto Jerez para revivir la emoción del último out que selló el campeonato mundial. «Serán por siempre ejemplo y referencia para nuestros niños y para nuestras niñas», concluyó.

«El año de Venezuela en el beisbol»

El comisionado de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), Rob Manfred, afirmó durante su intervención en el acto que el 2026 «pasará a la historia como el año de Venezuela en el béisbol», tras destacar tanto el título de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol como el protagonismo de los peloteros criollos en la Serie Mundial.

Calificó como un honor su presencia en el país para celebrar el histórico triunfo de la novena venezolana. «En nombre de todos en Major League Baseball, quiero felicitar a Omar López, al cuerpo técnico y a todos los grandes jugadores venezolanos», expresó.

Manfred resaltó el legado histórico de la pelota criolla y su dominio en la temporada actual: «Venezuela tiene una gran tradición en el béisbol, desde Luis Aparicio hasta Miguel Cabrera y las grandes estrellas de hoy. Pero 2026 podría quedar en la historia como el año de Venezuela en el béisbol».

En ese sentido, subrayó que, además de conquistar el Clásico Mundial, el talento venezolano fue determinante en las Grandes Ligas durante la presente campaña: «Tuvimos a un gran campeón del Clásico en Venezuela, y jugadores venezolanos —como Jackson Chourio y William Contreras, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial— guiaron a los Cerveceros de Milwaukee a su primer campeonato mundial en la historia».

Dedicó un reconocimiento especial al respaldo de la fanaticada venezolana durante el torneo internacional. «Lo más importante es que los fanáticos de Venezuela literalmente se adueñaron del Clásico Mundial. Su energía, sus banderas, su música y su pasión fueron abrumadoras», señaló.

Asimismo, destacó cómo el torneo internacional logra unir el orgullo nacional con el espectáculo deportivo, sirviendo además como un bálsamo social en momentos difíciles para el país: «Esa pasión une a la gente, impulsa el crecimiento de nuestro juego y sirve de alivio frente a la adversidad que pueden causar eventos terribles como los terremotos ocurridos aquí».

Un parque de más de 14 mil metros

El parque recién inaugurado es una obra ejecutada por el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas,y rinde homenaje a la novena venezolana luego de coronarse en la sexta edición del certamen internacional el pasado 17 de marzo ante Estados Unidos, en Miami.

El complejo alberga 44 monolitos equipados con placas de bronce y esculturas individuales dedicadas tanto a los peloteros como al cuerpo técnico encabezado por el estratega Omar López, junto a una imponente réplica de cinco metros de altura del trofeo mundial.

Para el disfrute de la ciudadanía, el espacio integra un terreno de juego con grama artificial de 4.655,73 metros cuadrados, tribunas con capacidad para 201 personas y dos dogouts subterráneos. Asimismo, dispone de canchas múltiples techadas, un museo de dos pisos que exhibe reliquias del torneo y cinco locales comerciales y gastronómicos habilitados para emprendedores de la zona.

Gran caravana

Tras culminar la actividad, los jugadores compartieron con el pueblo que se encontraba en los alrededores, y firmaron autógrafos a numerosos niños que forman parte de los clubs de beisbol que hacen vida en el país.

Posteriormente, en una gran caravana se dirigieron al Estadio Monumental Simón Bolívar, donde los esperaba la fanaticada.