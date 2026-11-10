Delcy Rodríguez lamenta fallecimiento del sociólogo Ignacio Ávalos Gutiérrez

La presidenta Delcy Rodríguez, lamentó este martes el fallecimiento del sociólogo y académico Ignacio Ávalos Gutiérrez, a quien reconoció por sus aportes al conocimiento, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico del país.

«Lamento profundamente el fallecimiento de Ignacio Ávalos Gutiérrez, destacado sociólogo, académico y venezolano que dedicó su vida al conocimiento, la investigación y el servicio a nuestro país», escribió la jefa de Estado en sus redes sociales.

De igual forma, la Mandataria Nacional destacó la trayectoria que desarrolló al servicio de Venezuela.

«Su trayectoria deja una huella importante en el desarrollo científico y tecnológico de Venezuela, así como en la formación de nuevas generaciones», escribió la mandataria.

En su publicación, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados y realizó un reconocimiento a su legado.

«Que su legado permanezca siempre en nuestra memoria. ¡Paz a su alma!», concluyó.

Egresado de la Universidad Central de Venezuela, Ignacio Ávalos Gutiérrez fue conocido por sus en el diseño de políticas para la modernización de la ciencia, tecnología e innovación, la gestión institucional y el fortalecimiento de la democracia, refiere nota de prensa.