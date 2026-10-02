Delcy Rodríguez: legado de Gandhi sigue vigente por un mundo más justo

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, rindió homenaje este viernes al legado de Mahatma Gandhi, al conmemorarse el 157.º aniversario de su natalicio, y destacó sus principios de paz y no violencia.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la jefa de Estado expresó el respeto y la admiración de Venezuela por el pensamiento del líder independentista indio, cuyo nacimiento es conmemorado internacionalmente como el Día Internacional de la No Violencia.

“En el 157.º aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, desde Venezuela rendimos homenaje a su legado y expresamos nuestro respeto y admiración por sus principios de paz y no violencia, que inspiraron la proclamación por las Naciones Unidas del Día Internacional de la No Violencia”, señaló la mandataria nacional.

La presidenta Delcy Rodríguez resaltó la vigencia del pensamiento de Gandhi como referente para la resolución pacífica de conflictos y la construcción de sociedades basadas en la solidaridad.

Presidenta Delcy Rodríguez en solemne acto en memoria del líder histórico y padre de la Nación india, Mahatma Gandhi /Foto archivo de Prensa Presidencial

“Su ejemplo permanece vigente como un llamado a la solución pacífica de las controversias y a la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno”, afirmó.

Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 y su filosofía de resistencia no violenta trascendió las fronteras de su país, convirtiéndose en una referencia internacional de los movimientos pacifistas.