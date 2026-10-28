Delcy Rodríguez lidera Consejo de vicepresidentes sectoriales y ministros

Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una reunión de trabajo junto al Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y Ministros, en el marco del abordaje de las políticas de desarrollo que impulsa el Gobierno Nacional.

Durante el encuentro se abordaron diversos puntos orientados a los planes y proyectos destinados a garantizar el bienestar del pueblo venezolano. En este sentido, los temas de interés se centraron en los diferentes sectores productivos del país con el objetivo de dinamizar la economía nacional.

Asimismo, la jornada buscó dar continuidad a la garantía de la seguridad, tranquilidad y estabilidad de la Nación, a través de la inversión social y la aplicación de políticas certeras que se reflejan en los 14 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana.

La actividad contó además con la participación, en modalidad de videoconferencia, de los gobernadores y gobernadoras del Gran Polo Patriótico (GPP) provenientes de distintas regiones del territorio nacional.

En este contexto, el Gobierno nacional reafirma que el Estado continúa su avance hacia la fase de rehabilitación integral de viviendas, restauración de los servicios públicos, impulso de la economía del país y consolidación de la Diplomacia Bolivariana de Paz.