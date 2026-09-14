Delcy Rodríguez llama a la Jpsuv liderar los desafíos de la revolución tecnológica y transformación de Venezuela

En el marco del 18.º aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), la presidenta Delcy Rodríguez exhortó a las nuevas generaciones a mantenerse vinculadas con la realidad del país, asumir los desafíos de la revolución tecnológica y colocarse al frente de las transformaciones que requiere Venezuela.

Durante el acto conmemorativo, celebrado en el Centro de Convenciones de La Carlota, la presidenta Delcy Rodríguez destacó el proceso de formación política y social de la juventud venezolana y señaló que la actual generación tiene la responsabilidad de construir el futuro desde el presente.

«Nosotros no los vemos a ustedes como el relevo generacional, porque ustedes están construyendo hoy, en este presente, están construyendo ese futuro, garantizando encargos de responsabilidad, encargos políticos, garantizando la conducción adecuada para un país que, como ustedes bien saben, ha sido muy oprimido y agredido», afirmó.

La mandataria también advirtió sobre los retos derivados del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, particularmente frente a la desinformación y la pérdida de conexión con la realidad.

«El mayor desafío que van a tener ustedes como jóvenes es enfrentar esa revolución tecnológica, que esa revolución tecnológica no se desvíe y se convierta en el peligro más grave que pueda tener la humanidad», expresó.

La jefa de Estado sostuvo que la juventud debe asumir un papel activo frente a los cambios tecnológicos y evitar que las nuevas herramientas digitales se conviertan en mecanismos de desconexión social.

«La batalla por Venezuela no se libró solamente hace dos siglos; la batalla por Venezuela es de todos los días, las 24 horas del día y ahí debe estar la juventud socialista al frente, formando, creando conciencia en los jóvenes de nuestro país que pueden perderse, pueden perderse, escuchen, en los algoritmos de las redes sociales, pueden perderse en esta nueva revolución tecnológica, nuestra juventud puede perderse», señaló.

Más de 61.000 jóvenes como brigadistas por la solidaridad

La presidenta destacó además la participación de la Jpsuv en labores de acompañamiento a las comunidades durante momentos de dificultad, especialmente en las jornadas de atención a las poblaciones afectadas por emergencias.

«El doblete sísmico mostró lo mejor de ustedes, la solidaridad, las brigadas de solidaridad que, como bien dijo Diosdado Cabello, aún están donde nuestro pueblo lo necesita, están en los campamentos transitorios, están allí donde hay dolor, ahí ha estado la juventud del JPSV, donde hay sufrimiento, ahí han estado ustedes, donde hay desafíos, ahí han estado ustedes», manifestó.

Rodríguez llamó a la juventud a profundizar su organización y conciencia política, así como a involucrarse en la solución de los problemas que persisten en las instituciones del Estado.

«Si hay vestigios del puntofijismo, tenemos que transformarla; ahí tiene que estar la juventud al frente, esos vestigios que todavía existen en el Estado burocrático, indolente, corrupto, esos vestigios. La juventud venezolana tiene que ponerse al frente», enfatizó, al tiempo que pidió a los jóvenes mantener una relación cercana con sus pares y acompañarlos desde la empatía y la formación.

Por su labor durante el doblete sísmico, la dignataria entregó la orden Juventud Solidaria a los jóvenes que participaron en las Brigadas de Asistencia Comunitaria.

Por su parte, Grecia Colmenares, secretaria de la Jpsuv, indicó que más de tres mil jóvenes de la Jpsuv se desplegaron en La Guaira para asistir en las zonas más afectadas, y añadió que más de 61.000 jóvenes se sumaron como brigadistas por la solidaridad.

«Nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas de celebrar este aniversario número 18 con la mejor actitud del trabajo voluntario, de la solidaridad y sobre todo con la esperanza puesta en seguir forjando nuestro país, que es el mejor país del mundo», puntualizó.

Al respecto, reafirmó el compromiso de la Jpsuv para la promoción de los valores de respeto, solidaridad y los principios del partido.