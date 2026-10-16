Delcy Rodríguez llama al pueblo a participar activamente en la Consulta Nacional

La presidenta Delcy Rodríguez, convocó a todo el pueblo venezolano a participar en la Segunda Consulta Nacional que se llevará a cabo este domingo, para elegir a los proyectos de sus comunidades.

«Estamos hoy en todo el país cierre de campaña para la próxima gran consulta popular, que será este domingo, a pocas horas, donde el pueblo venezolano sale a ejercer la democracia protagónica, participativa», expresó la jefa de Estado durante una inspección a la base de misiones en comuna Villa Zoila de la cota 905.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, la Mandataria Nacional detalló que este domingo, más de 5.400 circuitos comunales elegirán entre más de 37.000 proyectos que son prioridades de cada comunidad.

En este sentido, destacó la participación, por primera, dlas juntas de condominio, quienes presentaron 428 proyectos.

«Es la organización desde la base de la comunidad, es el poder popular, es afianzar que la decisión de los asuntos cotidianos de nuestra población, de nuestra comunidad, esté en manos de la comunidad, eso es esencial y extraordinario para avanzar», aseveró la mandataria venezolana.

De igual forma, hizo referencia a la entrega del Presupuesto Nacional ante la Asamblea Nacional y afirmó que este documento se hace «desde las comunidades».

«Allí está un presupuesto basado en la participación de las comunas, de las organizaciones comunitarias, bueno, todo el mundo participa justamente para decidir dónde se van a invertir esos recursos.Yo creo que ese es un avance extraordinario de esta etapa de Venezuela, que nosotros debemos preservar», puntualizó.

Al respecto, la presidenta Delcy Rodríguez señaló que el 14% de los más de 37.000 proyectos están enfocados en el tema del agua, seguidos por tema de la vialidad, el alumbrado y electricidad.

No obstante, resaltó los proyectos de los procesos productivos, los cuales están presentados por la juventud.

Al respecto, recordó que para este año se llevará a cabo una consulta popular de la juventud, así como destacó los proyectos dirigidos para fomentar una recreación sana para niños y niñas.

«Llamamos a todos a la participación, no hay que temerle a la democracia, todo lo contrario, todo lo contrario, la democracia es el único camino, sabemos que no es la violencia, que no es el extremismo», agregó.

Participación en la FAO

Durante la jornada, la Presidenta de la República hizo referencia a su participación en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) donde anunció el Plan Venezuela Alimenta.

Sobre el plan, la presidenta Delcy Rodríguez detalló que esta iniciativa «coordina todos los espacios productivos, desde la comuna, los emprendimientos, la agroindustria, para alcanzar este objetivo tan humano, tan extraordinariamente vital, como es el derecho a la alimentación y al Hambre Cero».

De igual forma, recordó que próximamente presentará un proyecto de ley de la economía local, que se sumará a la Ley de la Economía Comunal.

«Lo vamos a lograr muy pronto, antes del 2030 estaremos cumpliendo esta meta», concluyó.