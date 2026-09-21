Delcy Rodríguez llega a EEUU para participar en la Asamblea de la ONU

La presidenta Delcy Rodríguez arribó al Aeropuerto de Teterboro, en el condado de Bergen, Nueva Jersey, con el fin de iniciar sus actividades institucionales en Nueva York en el marco del 81° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

​A su llegada a territorio estadounidense, la jefa de Estado fue recibida por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, así como por el viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco. Asimismo, en representación del país anfitrión estuvo presente el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Venezuela, John Barrett.

​A través de su canal de Telegram, la mandataria nacional expresó que la delegación llega impulsada por la firmeza y la esperanza de los pueblos unidos con el objetivo de defender los principios soberanos del país. ​ La participación de la mandataria nacional en este foro internacional contempla diversos encuentros bilaterales destinados a afianzar la diplomacia de paz del país suramericano.

​ ​La participación de la mandataria nacional en este foro internacional contempla diversos encuentros bilaterales destinados a afianzar la diplomacia de paz del país suramericano.

Durante las jornadas de alto nivel, la delegación abordará aspectos clave del desarrollo sostenible, el fortalecimiento del multilateralismo y el seguimiento de los programas de asistencia técnica que mantiene el Estado venezolano con los organismos del Sistema de las Naciones Unidas.

Esta visita oficial fue confirmada este domingo por el Ministerio de Comunicación e Información, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, donde destacó que “Rodríguez llevará la voz de la nación al escenario mundial”, en el “tiempo que Venezuela renace en el mundo”.

Es importante resaltar que según el cronograma oficial , la mandataria Delcy Rodríguez intervendrá el 24 de septiembre en el segundo turno del debate general, luego de la intervención de los representantes de Uruguay y Senegal.

El eje temático del evento girará en “restaurar la confianza y gestionar la transformación para que las Naciones Unidas generen resultados para todos”.

La cita congregará a más de 190 mandatarios internacionales —incluidos 98 presidentes y 44 primeros ministros— quienes debatirán sobre paz, seguridad, crisis climática y el desarrollo responsable de la IA.