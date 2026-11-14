Delcy Rodríguez llegó a Doha para cumplir con «una agenda importante de relacionamiento bilateral»

La mandataria nacional, Delcy Rodríguez, llegó este sábado a la ciudad de Doha, en Qatar, en el marco de una visita oficial a la nación del Golfo Pérsico. Fue recibida por una delegación venezolana y autoridades del gobierno qatarí.

A su llegada manifestó sentirse «feliz de estar acá en estos países amigos, donde estaremos cumpliendo una agenda importante de relacionamiento bilateral, de cómo reforzar nuestro mecanismo de cooperación, de amistad, y estamos en un país al que consideramos un país hermano».

La presidenta llega proveniente de la ciudad de Estambul en Türkiye, donde desarrolló una interesante agenda internacional en el marco de la 31.ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya.

Durante su estancia, se estima que sostenga encuentros con altas autoridades este domingo / Foto: Prensa Presidencial

Venezuela y Qatar fortalecen alianzas

La llegada de la jefa de Estado A Qatar se realiza luego del encuentro diplomático de alto nivel que sostuvo este viernes con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en Estambul, República de Türkiye.

Durante la jornada, ambas autoridades revisaron las alianzas estratégicas y los proyectos conjuntos en materia energética, gasífera, comercial, agrícola, turística y de inversión.

​Este encuentro da continuidad al intercambio entre dos naciones que son productoras de hidrocarburos y, además, consolida 53 años de relaciones diplomáticas bilaterales, establecidas formalmente en 1973 entre Caracas y Doha.