Delcy Rodríguez: los venezolanos tenemos que unirnos por encima de cualquier diferencia

La presidenta Delcy Rodríguez lideró este miércoles un encuentro comunal con más de 1.500 voceros populares en Maturín, estado Monagas, donde reiteró el llamado a la unión de los venezolanos «por encima de cualquier diferencia» para defender al país.

Desde la parroquia Alto de los Godos, precisó que el objetivo es que todo el crecimiento económico del país sea para la felicidad del pueblo venezolano; por ello ha llamado a la unión nacional, productiva y espiritual.

«Tenemos que unirnos los venezolanos y las venezolanas por encima de cualquier diferencia para defender nuestro país, nuestra soberanía, nuestra independencia, la paz, la tranquilidad, para que sigamos por este camino que de verdad nos está llevando a un renacer, a un renacer material, a un renacer espiritual», declaró.

También manifestó su deseo de que la juventud venezolana encuentre «ese rumbo que nos conduzca a una sola Venezuela, que los jóvenes y las jóvenes sientan que tienen oportunidad en esta tierra, bajo este cielo, en este país, sepan que es aquí, en Venezuela, donde están sus oportunidades».

La jefa de Estado invitó a los connacionales que se encuentran fuera del territorio a regresar y sepan que aquí tienen oportunidades de empleo, de producir y de emprender.

El resurgir de Venezuela «apenas comienza»

Rodríguez destacó que ha iniciado un recorrido por todo el país que se denomina «el renacer productivo», asegurando que se trata del «renacer de nuestra patria» y exaltó el papel fundamental de las comunidades organizadas en la nueva etapa de desarrollo económico y social que experimenta la nación.

«He venido haciendo un recorrido hoy por el estado Monagas, que es un estado petrolero, gasífero, agrícola, pecuario; realmente lo que hemos visto es muy impresionante. Voy a decir algo, esta historia apenas comienza, el resurgir de Venezuela apenas comienza», aseguró.

Además, expresó que hay sectores que se molestan porque «yo digo ‘tenemos plan económico para el futuro’, para las décadas por venir, porque nosotros no estamos pensando en nuestro ombligo. Nosotros estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en qué país les vamos a dejar en el futuro. Nosotros estamos pensando qué país le dejamos a nuestras generaciones futuras».

La jefa de Estado anunció que «viene una explosión económica en Venezuela y en el estado Monagas. Ya Dios lo decretó así». «Ya están llegando empresas internacionales a este estado y que eso se traduzca en mucho trabajo, en mucho empleo y en mucha felicidad», dijo.

Ratificó que los venezolanos «no somos mujeres y hombres de odio», sino «mujeres y hombres de amor, de paz, y ya le dimos el recibimiento a la Navidad en todo el país».

La democracia verdadera

La mandataria indicó que el ministro del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, le informó que ese estado fue «el de los más votados en la consulta del 18 de octubre, y esta parroquia Alto de Godos fue la comuna más votada en todo el estado Monagas».

«Yo quería darles un abrazo porque significa el reconocimiento de lo que ustedes creen en lo profundo, en la democracia, pero es la democracia verdadera, porque agarrar una silla, un papelito, un bolígrafo y sentarse en una asamblea a discutir qué proyecto para su comunidad es la verdadera democracia», enfatizó.

Consulta de la juventud en febrero

Rodríguez acotó que se preparan para la consulta de la juventud que se celebrará en febrero próximo, resaltando que los jóvenes del país «tienen un profundo apego a la democracia, a la paz».

«Yo quiero que los jóvenes venezolanos vean las oportunidades de nuestro país», aseveró.

Las comunas al frente del plan Venezuela Alimenta

La mandataria también expresó que siempre le dice al equipo de las comunas productivas que estén al frente de la economía del país y del plan Venezuela Alimenta, «porque se trata de una acción profundamente humana, y es que en Venezuela no haya hambre, hambre cero para Venezuela, es un acto de justicia con nuestro pueblo».

Recordó que en la víspera estuvo con una delegación de empresarios portugueses que vinieron al país porque «ven las grandes oportunidades que ya empezaron en Venezuela».

«Luego estuve con los industriales del país en el Congreso de Conindustria y les he dicho: ‘yo quiero un plan para industria 100 por ciento, capacidad 100 por ciento», lo que se traducirá en «más empleo para nuestro pueblo, más empleo para los jóvenes, los que estudian, los que se gradúan, más empleo para nuestras mujeres (…) Estoy hablando de más felicidad social para nuestro pueblo», enfatizó.

La mandataria estuvo acompañada por el ministro Prado; el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López; el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, entre otras autoridades.

Previamente, la Presidenta hizo una inspección en la empresa productora de lácteos, Bufalinda, en la misma entidad, donde declaró que solicitó a los empresarios sumarse al plan Venezuela Alimenta y que se enfoquen en «abastecer y exportar».

Igualmente, realizó una supervisión a la planta de procesamiento avícola Chichi, ubicada en la zona industrial de Maturín, e indicó que proyecta un gran boom económico para Venezuela apoyado en la productividad nacional.