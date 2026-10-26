Delcy Rodríguez: No hay persecución política en Venezuela

La presidenta Delcy Rodríguez sentenció que en el país no existe la persecución política, al asegurar que se trata de la «nueva Venezuela» a la que aspira y por la que trabaja, compartiendo además que ella misma y su familia fueron perseguidas políticas en el pasado.

Durante el acto de activación del servicio integral de especialidades médicas para la mujer en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, realizado este lunes, la mandataria nacional recordó que la semana pasada recibió en el Palacio de Miraflores a la representante de la Asamblea del 2015, Dinorah Figuera, al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, tras tres jornadas del diálogo, que a su juicio «busca ser un diálogo constructivo».

«¿Qué busca ese diálogo del año 2015? Bueno, busca reformas políticas, reformas de justicia, pero busca también un acompañamiento post-terremoto, que Venezuela pueda recuperar el oro, es fundamental que Venezuela pueda recuperar plenamente sus activos en el exterior, sus recursos financieros para ponerlos al servicio del desarrollo nacional», expresó.

Tras ser consultada por dónde ingresó María Corina Machado al país, la jefa de Estado tachó de «indiferente» el proceso de ingreso que haya tenido, exaltando el resultado y el esfuerzo por la convivencia pacífica que se ha logrado a través de la ley de amnistía .

«Es indiferente; podía evitarse el show. Ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show», señaló al referirse a la infraestructura provisional que se erigió tras las devastaciones de los sismos del pasado 24 de junio en el Aeropuerto de Maiquetía. «Muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía de este proceso que busca la convivencia pacífica han podido entrar por las estructuras (…) Yo creo que de verdad debe cesar la política como un show, porque la política es algo muy serio. ¿Por qué la política es algo muy serio? Porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos, porque cualquier decisión que nosotros tomemos incide sobre la vida de una población, porque cualquier política que nosotros diseñemos en base a conocimiento, experticia, tiene que ver con la incidencia que va a tener en el conjunto de la población. Así que es indiferente…», dijo la presidenta.

Asimismo, la mantaría volvió a evocar al diálogo como instrumento para la resolución de los conflictos, como un espacio de participación amplia, e instó a aquellos que pidieron las sanciones y agresiones contra el país «que tengan algo de remordimiento y arrepentimiento».

En cuanto a una posible participación de Machado en el proceso de diálogo con un sector de la oposición, sostuvo que la negociación es «algo muy serio». «Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia, alejado de los espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas», dijo.

«Yo espero que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política, que quienes le han hecho daño a Venezuela, que quienes pidieron sanciones, agresiones externas, tengan algo de remordimiento y arrepentimiento y sirva el espacio tanto del diálogo como del Programa de Convivencia Democrática y Paz para que todas las voces se puedan escuchar, las voces de bien se puedan escuchar y que la experiencia de los venezolanos y de las venezolanas esté al servicio del pueblo venezolano», expresó.

«Ojalá haya arrepentimiento, remordimiento, rectificación y pueda aportar algo al país. La justicia es un tema en el cual se está trabajando para que la justicia en Venezuela sea independiente, sea transparente, pero sobre todo, que no haya criminalización de la pobreza, porque las principales víctimas de la justicia en Venezuela son los pobres, y yo pido por los pobres de este país.