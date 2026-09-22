Delcy Rodríguez presente en la apertura de la 81º Asamblea de la ONU

La presidenta Delcy Rodríguez participa en la apertura del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York.

Durante la instalación, la jefa del Estado presenció el discurso inaugural del secretario general del organismo multilateral, António Guterres, en el marco del inicio de los debates diplomáticos de alto nivel.

La presentación de la presidenta Delcy Rodríguez ante la plenaria internacional está pautada para el 24 de septiembre, espacio en el que expondrá las prioridades del país en materia de multilateralismo, desarrollo sostenible y cooperación técnica.

La agenda de trabajo técnica fortalece el compromiso del Gobierno nacional con el principio de soberanía y la paz global.

Llegada de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, al 81.° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vídeo: VTV

La presidenta Delcy Rodríguez camina por el pasillo central del plenario de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Foto: Prensa Presidencial

Agenda de alto nivel en Nueva York

La participación de la presidenta en la cita global sigue a una serie de encuentros clave sostenidos en la sede multilateral. Previamente, la jefa de Estado sostuvo reuniones oficiales con el secretario general António Guterre. También la presidenta Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el presidente del Banco Mundial, orientadas a afianzar la estabilidad económica e institucional de la nación.

Más temprano, Rodríguez tuvo una concertación de trabajo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para revisar y fortalecer los mecanismos de cooperación técnica, financiera y multilateral entre la nación y el organismo internacional.