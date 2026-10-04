Delcy Rodríguez reafirma compromiso con la fauna en el Día Mundial de los Animales

La presidenta de la república Delcy Rodríguez conmemoró este domingo 4 de octubre el Día Mundial de los Animales con un contundente pronunciamiento en favor de todas las especies. A través de sus canales digitales y una publicación oficial acompañada de material audiovisual, la líder nacional reivindicó el derecho de la fauna a vivir en paz y destacó las políticas de resguardo que impulsa el Ejecutivo en todo el territorio.

La comunicación oficial resaltó el compromiso inquebrantable del Estado con la preservación de los seres vivos. «¡Feliz Día Mundial de los Animales! En Venezuela reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar y la protección de la fauna.

Desde la Misión Nevado, promovemos una cultura de amor, respeto y cuidado, enseñando a los niños y niñas a protegerlos y quererlos siempre. Cuidar a nuestros animales es cuidar la vida», expresó Rodríguez en su mensaje.

El rol fundamental de la Misión Nevado

La jefa de Estado enfatizó la labor crucial que desempeña la Misión Nevado en la protección y el rescate de los animales en situación de calle o vulnerabilidad. Esta organización gubernamental, creada el 30 de diciembre de 2013 y lanzada oficialmente el 12 de enero de 2014, encabeza la formación de una conciencia basada en la sensibilidad, el respeto y la convivencia armónica desde la infancia.

El Día Mundial de los Animales se celebra cada 4 de octubre para concientizar sobre los derechos, el bienestar y la conservación global de las especies. La fecha coincide con la festividad católica de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología.

Esta conmemoración mundial fue proclamada en 1925 por el activista Heinrich Zimmermann en Berlín, Alemania, y ratificada internacionalmente en 1929 durante un congreso en Viena con el propósito central de detener el maltrato y frenar la extinción masiva de la fauna.