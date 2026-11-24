Este martes, la presidenta Delcy Rodríguez lidera una jornada de control y evaluación de gestión gubernamental, en el Palacio de Miraflores. La mandataria se encuentra acompañada por el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, junto a otras autoridades del Ejecutivo nacional.

En la actividad también participan los gobernadores de distintas entidades del país mediante conexión virtual. Durante el desarrollo de la reunión, se realiza un balances de gestión y revisión de los avances en las políticas públicas, así como los planes y acciones orientados a proteger el bienestar del pueblo venezolano.

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