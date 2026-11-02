Delcy Rodríguez recibe al ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibió este lunes en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, a Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal.

El encuentro, transmitido por Venezolana de Televisión, se realiza en el marco del proceso de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, diálogo político bilateral y cooperación estratégica entre ambas naciones.

El representante portugués está acompañado de una comisión empresarial integrada por 37 entidades portuguesas en las áreas de la tecnología, la transformación digital, la energía, la construcción civil, la industria y el sector agroalimentario.

Este fin de semana, sostuvo una reunión con el canciller de la República, Oliver Blanco.

La trayectoria entre Venezuela y Portugal destaca por la estabilidad de sus flujos comerciales y el establecimiento de alianzas estratégicas consolidadas a lo largo de los años.

Momentos en que el ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida llega al Palacio de Miraflores para reunirse con la presidenta Delcy Rodríguez. Foto: Prensa Presidencial





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