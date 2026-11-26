La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, recibió en Caracas al intelectual y periodista español Ignacio Ramonet, con quien conversó sobre el momento complejo que vive América Latina y el mundo.

Así lo informó Ramonet a través de su canal de Telegram. “La conozco desde hace más de 20 años. Su lealtad al chavismo es incuestionable. Su gran inteligencia y su enorme capacidad de trabajo están fuera de toda duda. Conversamos sobre el momento complejo que vive América Latina y el mundo”, precisó Ramonet.



Asimismo, señaló que durante el encuentro también conversaron sobre la necesidad de ampliar los espacios de diálogo y de establecer una geopolítica de paz.

Además, aseguró que bajo la dirección de la Mandataria Nacional, «Venezuela persigue un objetivo central : la prosperidad».





