La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostiene un encuentro este miércoles con Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos (EEUU) para evaluar la agenda conjunta de cooperación entre ambas naciones.

El encuentro se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, donde fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco.

En esta reunión, además, se encuentra presente el ministro para la Defensa, Gustavo González López, y la procuradora de la República, Arianny Seijo.

Por Estados Unidos, también se encuentra Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad de las Américas; y Mark Roosevelt Ditlevson, subsecretario adjunto de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos.

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