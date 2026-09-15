Delcy Rodríguez recibió informe de la evaluación de necesidades postdesastre de la Pnud

Este martes, la presidenta Delcy Rodríguez, recibió el primer informe de la evaluación de necesidades postdesastre (Pdna), por parte de las Naciones Unidas, en donde se detallan los mecanismos sugeridos para la pronta recuperación del país luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez agradeció a las agencias de las Naciones Unidas por el apoyo a Venezuela desde el primer instante en que sucedieron los terremotos. «Yo quiero agradecer al sistema de las Naciones Unidas, a su coordinador, al representante del Pnud en Venezuela, porque todas las agencias de las Naciones Unidas se activaron para colaborar con el pueblo venezolano y lo que hemos culminado es muy relevante».

En ese sentido, resaltó que en sus conversaciones siempre se ha priorizado la recuperación de las zonas afectadas bajo la premisa de «ser mejor» de lo que eran antes.

«Yo recuerdo cuando conversé con el director, lo primero que le dije es que queremos un plan para el desarrollo, porque si vamos a recuperar, queremos recuperar, pero mejor; si queremos reconstruir, tenemos que reconstruir mejor y no solamente la infraestructura, sino lo que tiene que ver con la parte humana, el desarrollo humano y ese plan que fue trabajado con todo el gabinete del Gobierno nacional», indicó la mandataria.

Asimismo, indicó que «sumamos esfuerzos para elaborar un plan donde está el diagnóstico real de las necesidades de Venezuela post sismo, así que con este plan que marca un rumbo, una brújula, ya incluso está a nivel de costos de lo que se requiere para la recuperación post terremoto, a nosotros nos toca trabajar y seguiremos trabajando juntos».

Para finalizar su intervención, la presidenta reiteró que el plan de recuperación para el país se ha elaborado pensando en el beneficio del pueblo y que va más allá de lo estructural, tomando en consideración temas como el empleo y la educación.

«Yo agradezco al sistema de las Naciones Unidas por este esfuerzo conjunto que hemos realizado y que el pueblo venezolano lo va a sentir, el pueblo venezolano va a ver los frutos de este plan y yo sé que el pueblo venezolano va a aceptar todas las acciones que están aquí contempladas, para dar infraestructura, para mejorar el empleo, para mejorar educación, que en su conjunto nos permita dar un impulso humano que merece el pueblo de Venezuela», apuntó.

Mecanismos de integración

Por su parte, Michelle Muschett, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para América Latina y el Caribe, destacó que el informe entregado puede servir como instrumento de recuperación, pero también para la integración de los distintos actores que hacen vida en el país y en conjunto dar soluciones que beneficien al pueblo venezolano.

«Esperando que esto pueda servir como un insumo importante para el marco de recuperación resiliente, basado en la evidencia y que permita conectar esas prioridades que establezca el Gobierno con las necesidades de financiamiento y los mecanismos de gobernanza que permitan integrar a los distintos actores que cada uno pueda dar en solución para Venezuela», indicó Muschett.

De igual manera, detalló que en el escrito entregado a la presidenta Rodríguez, se encuentran las dimensiones y «las necesidades humanas, sociales y económicas a raíz de la dupleta de los sismos del 24 de junio».

Para concluir, reiteró que «el principal mensaje es que Venezuela no está sola, que el sistema ONU está acompañándola en este momento desde el día inicial».