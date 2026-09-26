Delcy Rodríguez reconoce al Ceofanb como garante de la defensa nacional

La comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Delcy Rodríguez, reconoció este sábado la labor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofranb), al cumplirse 21 años de su creación.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, la también Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela reconoció la labor de los hombres y mujeres que integran este órgano estratégico de la FANB y resaltó su compromiso con la defensa de la nación.

En su mensaje, la jefa de Estado señaló que la institución está inspirada en el pensamiento bolivariano y destacó la labor de sus integrantes en el resguardo de la independencia, la integridad y la paz del país.

“Inspirados en el ideal bolivariano, sus hombres y mujeres resguardan con disciplina y firmeza la independencia, la integridad y la paz de Venezuela”, afirmó la Mandataria Nacional.

Extendió su reconocimiento al personal militar que forma parte del CEOFANB y valoró su dedicación al servicio público.

“Mi reconocimiento a quienes hacen del servicio a la República un compromiso de vida”, manifestó.

El Ceofanb, fundado el 26 de septiembre de 2005 por el presidente Hugo Chávez, es el órgano encargado de conducir y coordinar las operaciones militares orientadas a la defensa integral de la nación, así como el compromiso institucional de sus integrantes con el servicio a la República.