La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció su retorno al territorio nacional luego de concluir jornadas de trabajo Türkiye, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, “reafirmando nuestro compromiso de impulsar el desarrollo de Venezuela y generar nuevas oportunidades de bienestar para nuestro pueblo”.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la mandataria destacó los resultados positivos alcanzados durante esta gira oficial, subrayando que cada acción ejecutada responde al propósito de fortalecer el crecimiento estratégico de la nación.

Finalmente, la jefa de Estado reiteró la voluntad gubernamental de continuar impulsando políticas públicas orientadas a garantizar la prosperidad económica y social de los venezolanos.

La presidenta Delcy Rodríguez fue recibida a su llegada a Abu Dabi por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi. Foto: Prensa Presidencial

Momento en que Delcy Rodríguez se reúne con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne. Foto: Prensa Presidencial

La mandataria nacional, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro diplomático de alto nivel con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en Estambul, República de Türkiye. Foto: Prensa Presidencial

La Jefa de Estado Delcy Rodríguez fue recibida por su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi, Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Foto: Prensa Presidencial

Exitosa gira diplomática

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una agenda internacional de alto nivel que abarcó la República de Türkiye, el Estado de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) entre el 11 y el 16 de noviembre, consolidando alianzas estratégicas, acuerdos económicos y la defensa ambiental.

El pasado 11 de noviembre, la dignataria arribó al Aeropuerto Internacional “Fraport Havalimani” de Antalya, en la República de Türkiye, al frente de una delegación oficial para intervenir en la 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), siendo recibida por el embajador İshak Ebrar Çubukçu, representante de la Cancillería turca.

Al día siguiente, la Jefa de Estado tomó la palabra en la plenaria principal ante jefes de Estado, de Gobierno y comitivas extranjeras, donde centró la postura venezolana en la defensa de los derechos de los pueblos del Sur Global frente a la emergencia climática y exigió un equilibrio multipolar para la preservación ambiental.

En ese escenario anunció la creación del plan «Venezuela Vive», iniciativa concebida para proteger bosques, aguas, océanos y biodiversidad, además de impulsar la acción climática. Posteriormente, sostuvo una reunión bilateral de alto nivel con el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne y un encuentro diplomático con el primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Consolidación de alianzas en el Estado de Qatar

El sábado 14 de noviembre, la mandataria nacional llegó en visita oficial a Doha, Estado de Catar, donde dirigió una sesión preparatoria de alto nivel junto con su tren ministerial. Veinticuatro horas después, celebró un encuentro bilateral con el emir del Estado de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en el Palacio Amiri Diwan, con el propósito de afianzar las alianzas estratégicas entre ambas naciones.

Cooperación bilateral en los Emiratos Árabes Unidos

Para dar continuidad a su recorrido diplomático, la presidenta de Venezuela arribó el domingo 15 de noviembre a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). A su llegada, fue recibida oficialmente por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi.

Tras intervenir en la Mesa de Negocios entre Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos en la capital emiratí, la gobernante sostuvo este lunes una reunión bilateral con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi, Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Durante la cita, ambos líderes reafirmaron los lazos de hermandad y respeto mutuo que unen a Caracas y Abu Dabi tras más de medio siglo de historia diplomática, revisando a profundidad el mapa de cooperación estratégica en los ámbitos económico y de desarrollo con el compromiso compartido de ampliar los vínculos en áreas de interés común.