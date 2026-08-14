Delcy Rodríguez saluda acuerdos con la oposición para recuperar el oro venezolano en Inglaterra

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, saludó este viernes los avances logrados en la primera etapa de la mesa de diálogo entre los representantes del Gobierno nacional y un sector de la oposición perteneciente a la Asamblea Nacional de 2015.

La mandataria resaltó que este entendimiento permitirá emprender un trabajo conjunto para rescatar las reservas de oro del país depositadas en Inglaterra y destinarlas a la reconstrucción de las áreas afectadas por los recientes eventos sísmicos.

«Yo nuevamente saludo los acuerdos alcanzados en esta primera etapa del diálogo entre los representantes del Gobierno de Venezuela y representantes de un sector opositor de la Asamblea 2015. Ahí se llegaron a acuerdos que el país debe conocerlo, porque son acuerdos concretos para beneficio de nuestro pueblo», enfatizó la presidenta encargada.

Rodríguez ponderó el ejercicio del consenso político como una herramienta al servicio de la ciudadanía, destacando la ruta trazada para la repatriación de los recursos de la nación:

«Cuando la política habla, se pone de acuerdo, alcanza consenso para beneficio del país y para el beneficio de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, esa es la verdadera política que nosotros reivindicamos. Y allí, bueno, se alcanzaron acuerdos donde vamos a trabajar juntos para recuperar el oro que está en Inglaterra, que es de los venezolanos y de las venezolanas. Y que ese oro lo podemos emplear para la recuperación y la reconstrucción de las zonas impactadas por el duplete sísmico, para la recuperación de Venezuela. Es el oro de nuestro país, es el oro que le pertenece a Venezuela».

Avanzan compromisos para la transformación del sistema de justicia

En el marco de estos encuentros, la jefa de Estado encargada también subrayó que las delegaciones alcancen consensos para impulsar una reforma profunda en las instituciones judiciales del país, una iniciativa que había sido planteada previamente por el Ejecutivo nacional para optimizar el acceso de la población a la tutela judicial efectiva.

«Y bueno, también alcanzamos acuerdos para un proceso de transformación, como yo lo pedí desde inicio de año, de la justicia en Venezuela, una justicia verdadera, una justicia donde el ciudadano accede sin ningún tipo de perturbación, de corrupción, de extorsión, de burocracia. Así que son pasos concretos que se van dando para consolidar la democracia de nuestro país, pero también para la felicidad del pueblo venezolano», concluyó Rodríguez.