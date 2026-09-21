Delcy Rodríguez se reúne con directivos del BID en Nueva York

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro de trabajo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para revisar y fortalecer los mecanismos de cooperación técnica, financiera y multilateral entre la nación y el organismo internacional.

La reunión se desarrolló en Estados Unidos tras la llegada de la mandataria nacional para participar en el segmento de alto nivel del 81.º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Durante la jornada de trabajo, la jefa de Estado estuvo acompañada por el canciller de la República, Félix Plasencia, el viceministro para Europa y Norteamérica de la Cancillería venezolana, Oliver Blanco, miembros del Ejecutivo Nacional, así como por integrantes de la misión permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Esta cita bilateral forma parte de la agenda complementaria que adelanta la representación de alto nivel fuera del recinto multilateral para consolidar alianzas internacionales y financiamiento para el desarrollo nacional.

Evaluación de la agenda bilateral e internacional

Las autoridades nacionales mantienen los canales institucionales abiertos para diversificar los planes de inversión pública y la asistencia crediticia orientada a proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo social.

En las próximas horas, la comitiva oficial continuará con el despliegue de su agenda diplomática e intervenciones en los debates globales programados en el foro internacional.

En el marco del octogésimo primer (81.º) período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la delegación de Venezuela, desarrollará una agenda centrada en la diplomacia bolivariana de paz, la defensa de la soberanía y la consolidación del multilateralismo.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Venezuela estima un crecimiento cercano al 7,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para este período, impulsado por una sólida expansión del sector no petrolero superior al 6,9 %.

​La relación entre el Gobierno bolivariano y el Sistema de Naciones Unidas ha evolucionado desde la atención coyuntural de emergencias hacia un modelo de cooperación estratégica a gran escala. Este engranaje está enfocado en tres pilares fundamentales: el desarrollo sostenible, la transferencia tecnológica y el blindaje del sistema de protección social del pueblo venezolano.

​Esta sinergia se consolidó tras la respuesta institucional y técnica ante la reciente contingencia sísmica registrada en el país. A través del despliegue científico y logístico coordinado entre las autoridades nacionales y el equipo del Coordinador Residente de la ONU, Gianluca Rampolla, se estructuraron líneas maestras de recuperación habitacional para las comunidades afectadas.