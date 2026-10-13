Delcy Rodríguez se reúne en Roma con el Director General de la FAO

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez Gómez, sostuvo este martes una reunión oficial en la ciudad de Roma con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu.

Acompañada por la comitiva diplomática nacional, la Jefa de Estado cumplió con el saludo protocolar y la fotografía institucional antes de revisar los desafíos globales en materia agroalimentaria y las estrategias implementadas en el país para reimpulsar la productividad agrícola, tras su intervención formal en el Foro Mundial de la Alimentación.

​Durante el encuentro se repasó la trayectoria de Qu Dongyu, noveno director del organismo multilateral y primer ciudadano de nacionalidad china en asumir dicha responsabilidad, reelecto en 2023 para un período que culmina en 2027.

La máxima autoridad de la FAO —quien ostenta un doctorado en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Wageningen en Países Bajos y títulos de posgrado por la Universidad Agrícola de Hunan y la Academia China de Ciencias Agrícolas— ha enfocado su gestión en la digitalización del sector rural, la cooperación técnica y la aplicación de criterios científicos de alto nivel.